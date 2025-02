Breno ricorda Marco . Patrono dimezzato

Mentre oggi si svolgerà l’interrogatorio nei confronti dell’uomo che avrebbe causato l’incidente che ha ucciso il camuno Marco Contessi, nel suo paese natale, Breno, tutte le celebrazioni del patrono Valentino, eccetto quelle religiose e la fiera, sono state sospese. Una forma di rispetto per il padre di 39 anni morto domenica scorsa nella Galleria Vello 1 di Marone, lungo la strada 510 Sebina. Se le messe saranno celebrate, così come si terrà l’annuale sfilata di bancarelle, già organizzata e non rimandabile, la parrocchia ha annullato la fiaccolata e la cena di San Valentino, così come non si è svolta la riflessione in programma lunedì. Il parroco don Marco Marella ha accolto le istanze della comunità profondamente commossa, che in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia Contessi, già provata dalla morte, oltre 30 anni fa, del figlio Aldo, deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto a Malegno.

La ricorrenza del patrono, dunque, sarà solamente all’insegna della preghiera e del ricordo di un giovane padre che tanto donava al prossimo. Tra le tante persone che hanno manifestato il loro dolore vi è anche il sindaco Alessandro Panteghini che ha scritto un messaggio ai parenti di Marco Contessi in cui si legge: "Breno è già stata provata più volte, più volte giovani vite si sono spezzate, posso solo interpretare il dolore di tutti con la vicinanza e la garanzia di esserci". I ragazzi della scuola calcio Us Breno hanno pubblicato sui social un video in cui sono disposti in cerchio con i palloncini bianchi tra le mani: "ciao Mister Marco" è il messaggio al lancio dei palloncini accompagnato da qualche applauso spezzato dal dolore.

Marco Contessi e la sua famiglia sono amatissimi a Breno: lui è sempre stato un volontario prezioso della parrocchia, attivissimo in oratorio, specie con i più piccoli. Anche all’ospedale di Valle Camonica lo ricordano con affetto. "Era un uomo gentile – spiega il direttore di Asst Valcamonica Corrado Scolari – si prodigava anche per riuscire a fare erogare le prestazioni della nostra azienda tramite il suo lavoro di informatico. Solo qualche mese fa abbiamo visto nascere qui il suo terzo bimbo: un bellissimo piccolo". Ieri intanto è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Contessi. i funerali si terranno oggi alle 13.