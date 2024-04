Villa Carcina, biker finisce in un canale: in azione il Soccorso alpino

Villa Carcina (Brescia) – Intervento oggi pomeriggio, venerdì 12 aprile 2024, per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati attivati poco prima delle 13:00 dalla centrale per un biker che si trovava in difficoltà poiché era finito in un canale molto impervio, a una quota di circa 500 metri. Sono partiti cinque tecnici, attivati anche i Vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno raggiunto, valutato e, in accordo con la centrale, accompagnato all’ambulanza. L’intervento è finito nel tardo pomeriggio con il rientro delle squadre. L'uomo risulta essere in buone condizioni di salute.