Scappa in strada. Grave bimbo di 4 anni urtato da un’auto

Il bambino sbuca da un cortile, un’auto lo “tocca“ con lo specchietto e il piccolo viene sbalzato a terra. Paura ieri pomeriggio in via Don Sturzo a Gorgonzola, arteria centrale a ridosso della chiesa con una fila di parcheggi che lambisce condomini affacciati sulla strada. E’ successo tutto in pochi istanti intorno alle 18.15, alla guida dell’auto un ragazzo che ha subito chiamato i soccorsi. Anche per lui uno spavento terribile.

Sull’incidente indaga la polizia locale. Dopo lo scontro, sono accorse diverse persone, gli agenti sono alla ricerca di testimoni che possano aiutarli a ricostruire l’esatta dinamica della collisione. Il piccolo ferito, trasportato in codice rosso all’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Resta da capire se sia sfuggito al controllo di un adulto e come abbia fatto ad arrivare in strada senza che nessuno lo fermasse. Per adesso contano solo le sue condizioni, tutti qui sperano che stia bene.

Bar.Cal.