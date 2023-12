Bagnolo, rapina al supermercato: vigilante ferito al collo con un taglierino. Due arrestati

Bagnolo Mella (Brescia), 6 dicembre 2023 - Paura nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre in un supermercato di Bagnolo Mella, dove un furto si è trasformato in rapina. Erano circa le 17,30 quando due giovani malviventi sono stati sorpresi a rubare - sembra alcuni alcolici - all'Aldi di via Lombardia. A intervenire, dopo essersi accorto del tentativo di furto, è stato un addetto alla sicurezza, un vigilante, aggredito da uno dei banditi che l'ha colpito al collo con un taglierino. In soccorso dell'uomo sono intervenuti alcuni dipendenti, ed è scattato il parapiglia.

I ladri per garantirsi la fuga non avrebbero lesinato altri colpi di lama. Nessuno ha riportato ferite gravi: in base alle prime informazioni sarebbero due i feriti, uno trasportato in codice giallo in Poliambulanza, l'altro in verde all'ospedale di Manerbio. A dispetto del momento concitato l'addetto alla sicurezza insieme al personale del supermercato è riuscito a bloccare i rapinatori, che poi sono stati consegnati ai carabinieri della compagnia di Verolanuova per l'arresto.