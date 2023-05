Azzano Mella, pullman di studenti si ribalta su un fianco

Azzano Mella (Brescia) – Grande paura questa mattina, poco prima delle 7, ad Azzano Mella. In via Caduti sul lavoro un pullman, a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola, si è ribaltato su un fianco. Una ventina le persone coinvolte. Immediato l’invio dei mezzi di soccorso: cinque ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero feriti gravi. I coinvolti sarebbe solo contusi. Sul posto anche la polizia locale di Brescia e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento