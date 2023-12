Brescia, auto a fuoco nella notte. Ipotesi piromane

Brescia, 18 dicembre 2023 – Nella notte tra le 4 e le 6 a Brescia Due, si è verificato un episodio ancora avvolto nel mistero. Secondo le prime informazioni, sembra che un individuo abbia cercato di appiccare il fuoco a diverse automobili lungo via Lamarmora e via Rodi. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato degli uomini del comando di via Scuole dei Vigili del Fuoco. Sembrerebbe che le vetture coinvolte non abbiano riportato danni evidenti, anche grazie al tempestivo intervento dei pompieri. L'uomo sospetto è riuscito a sfuggire prima di essere fermato o identificato. Attualmente, le autorità non escludono l'ipotesi che si tratti di un piromane.