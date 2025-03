Auto in fuga si ribalta a folle velocità e finisce incastrata in una scalinata: caccia ai “fuggitivi”

Capriolo (Brescia), 28 marzo 2025 – Momenti concitati, questa mattina, a Capriolo, in Franciacorta. Il bilancio è di un’auto, forse rubata, ribaltatasi e finita in fondo a un percorso pedonale e di un agente di polizia locale lievemente ferito. I fatti sono accaduti questa mattina attorno alle 11, in centro a Capriolo, quando una Golf bianca è transitata davanti al comando della polizia locale, che in quel momento stava uscendo di pattuglia, coordinata dal vicecomandante. Lui e un altro agente, che era a bordo della vettura della locale capriolese, hanno immediatamente notato che si trattava di un veicolo sospetto. A bordo c’erano quattro uomini. I due agenti hanno così iniziato a seguire il veicolo, che si è immediatamente dato alla fuga ad alta velocità.

Dopo avere percorso qualche centinaio di metri in viale IV Novembre l’autista ha deciso di svoltare. Una volta arrivato all’altezza della farmacia San Giorgio ha girato a sinistra, sempre viaggiando a velocità elevatissima. Ha così imboccato via Niggeler & Kupfer: la strada che porta alla Valle dell’Oglio, cotonificio e nella zona del canale Rame e della centrale idroelettrica. Anziché percorrere la strada, per motivi non noti, la Golf ha imboccato un viottolo, che in alcune parti ha delle scalinate. Nel giro di pochi secondi l’auto si è ribaltata, andando a incastrarsi in fondo alla stradina pedonale. La polizia locale, coordinata da Mauro Foglia, è arrivata subito. Nel frattempo gli occupanti del veicolo si sono dati alla fuga. Nel corso dell’operazione uno degli agenti ha riportato alcune ferite a una mano. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capriolo e del Nucleo radiomobile di Chiari.

Le indagini sono iniziate immediatamente e nel circondario sono stati disposti posti di blocco. È ipotizzabile che i malviventi siano fuggiti nelle campagne, lungo le rive dell’Oglio, che in quella zona è affiancato dalla Ferrovia del Basso Sebino e dalla roggia Fusia, in questo momento vuota. La direzione potrebbe essere quella verso Paratico, ma non si esclude alcuni degli uomini che si trovavano sull’auto possano aver fatto ritorno a Capriolo. Nella Golf sono stati trovati attrezzi da scasso e ricetrasmittenti. È quindi plausibile che i quattro uomini a bordo fossero dei ladri, probabilmente componenti di una banda dedita ai furti in abitazione.