Angolo Terme: trovato un cadavere su una strada sterrata, accertamenti in corso

Angolo Terme, 4 febbraio 2025 – Giallo ad Angolo Terme, paesone della Val Camonica noto come una delle principali mete lombarde per il turismo del benessere (nonché per l’escursionismo).

Oggi, martedì 4 febbraio, su una strada sterrata nelle vicinanze di una galleria lungo la strada provinciale 294 è stato ritrovato un cadavere. Si tratta, secondo quanto specificato nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Areu, l’Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza, del corpo di un uomo di 68 anni. Impossibile, al momento, fare ipotesi su cosa sia accaduto e sulle cause del decesso.

Sul posto si sono portati, insieme a un’automedica e un’ambulanza, il cui intervento si è purtroppo rivelato inutile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, alle quali sono affidati gli accertamenti. Al momento non è esclusa alcuna pista. È presente anche il medico legale, che ha dichiarato la morte dell’uomo.