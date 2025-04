Ampliamento a Verziano. Tre anni e mezzo per costruire

Tre anni e mezzo per realizzare un nuovo padiglione a Verziano, con 350 posti letto, sgravando così anche il “Nerio Fischione“. Lo ha confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo all’interrogazione di Maria Stella Gelmini, capo delegazione al Senato per Noi Moderati. Ricordando l’annoso tema del sovraffollamento, Gelmini ha chiesto conto dell’ampliamento di Verziano, annunciato a gennaio dal Ministero delle infrastrutture che ha destinato 40 milioni di euro. "Un progetto che darebbe il via alla costruzione di un nuovo padiglione con 350 posti letto, al posto dell’attuale cortile – ha ricordato Gelmini – ma è necessaria l’acquisizione dei terreni agricoli circostanti e la ricostruzione del muro di cinta della casa di reclusione che ad oggi risulta fatiscente e troppo basso per i vigenti standard di sicurezza". Dalla risposta di Nordio è emerso che il Ministero ha comunicato che la procedura di affidamento congiunta di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori è stimata entro dicembre 2025. In occasione di due recenti incontri in prefettura di Brescia il 19 marzo 2025, il Provveditore per le opere penitenziarie lombardo ha confermato disponibilità di 38 milioni di euro per dar corso a tale progettualità. Quanto ai tempi, si parla di 90 giorni per la progettazione, definitiva, 2 mesi per verifica, 3 mesi per gara e affidamento, 3 anni e mezzo per i lavori. "Quindi subito si è proceduto ad avviare la progettazione definitiva", ha sottolineato Nordio.

Federica Pacella