Ai bambini il passaporto museale: ingresso gratuito nei Civici

Passaporto museale per i bambini di Brescia. La novità è stata presentata da Fondazione Brescia Musei nell’ambito di Futura Expo. Grazie al generoso contributo di Ilaria Crema, già sostenitrice del progetto che l’Istituzione culturale bresciana ha realizzato negli anni in collaborazione con Panini Comics, per la pubblicazione di storie originali che intrecciano gli iconici protagonisti di Topolino con la Storia di Brescia, il Passaporto Museale è stato consegnato gratuitamente ai bambini di alcune classi quinte, al Brixia Forum, simbolicamente in rappresentanza delle scuole primarie della città.

Il documento, del tutto simile al vero passaporto rilasciato dal ministero dell’Interno, è un invito di Fondazione Brescia Musei e Comune a conoscere i Musei civici e a sperimentare le loro attività: uno strumento colorato, realizzato con i colori dell’artista bresciano Davide Sforzini, il progetto grafico di Gaia Cama e il supporto dell’agenzia Uptoart, che porta i bambini a vivere la visita ai musei come momenti di conoscenza e divertimento. Il documento invita a intraprendere un viaggio nella cultura e nella storia di Brescia, attraverso approfondimenti, giochi e colorati stickers dedicati alle cinque sedi museali gestite da Fondazione Brescia Musei.

Dedicato ai cittadini del domani, il Passaporto Museale permetterà loro, fino al 2028, di entrare tutte le volte che vorranno nei grandi musei bresciani, accompagnati da un adulto, che avrà l’opportunità di entrare a sua volta gratuitamente. Il cambio di prospettiva pone al centro i bambini, su cui si focalizza l’attenzione di Fondazione Brescia Musei, rendendoli protagonisti delle esperienze museali.

Federica Pacella