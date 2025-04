Aggressione al Cps. Arrestato un giovane

Episodio di violenza l’altra mattina al centro psicosociale di Montichiari, dipendente dall’Asst di Desenzano. Un ragazzo di 23 anni ha aggredito medici e infermieri e poi, nel comando dei carabinieri, si è scagliato contro i militari. Tutto è iniziato nella tarda mattinata quando il ragazzo, in preda a una crisi, ha minacciato medici e infermieri, scagliandosi contro sedie e vetrate. Alcuni operatori sanitari hanno riportato lievi ferite, medicate sul posto. Per nessuno è stato necessario il ricovero. La paura, però, è stata moltissima. Una volta trasferito nelle camere di sicurezza di Desenzano, il ragazzo è andato di nuovo in escandescenza, aggredendo i carabinieri, alcuni dei quali hanno riportato lievi ferite. A quel punto, è stato necessario l’intervento del 118, che lo ha sedato è portato all’Ospedale di Desenzano. Le indagini proseguono. Restano da capire i motivi che abbiano portato il 23enne a perdere le staffe e aggredire prima infermieri e medici e poi i militari. I carabinieri cercheranno di capire se avesse assunto sostanze alcoliche o psicotrope e se per lui si sia trattato del primo caso di violenz. Le accuse sono di danneggiamento aggravato, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per la prima volta la Procura ha applicato le modifiche al codice penale che introducono un nuovo reato per chi danneggia strutture ospedaliere e ferisce personale sanitario. Mi.Pr.