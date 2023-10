Accerchiato e derubato, un arresto

Un 20enne egiziano che vive in provincia di Bergamo è stato accerchiato da cinque ragazzi fuori dalla stazione di Bergamo per rubargli il cellulare e il portafogli con 300 euro. È successo nel pomeriggio del 28 settembre e nei giorni scorsi la conclusione delle indagini da parte della Squadra mobile della questura con l’arresto di un 19enne. Il ventenne era con un amico quando il gruppetto di coetanei ha iniziato a strattonarlo per poi colpirlo con dei pugni e ferirlo con una bottiglia rotta. È stato necessario il ricovero al Pronto soccorso delle cliniche Gavazzeni per le medicazioni (15 giorni di prognosi). Nei giorni successivi gli agenti della Mobile hanno rintracciato in largo Porta Nuova, in centro città, il presunto autore della rapina, un connazionale della vittima. È senza fissa dimora e già noto alla polizia per episodi di violenza legati a gang giovanili.