A carico del Comune 320 minori. Per il Ministero sono solo 162

Sono due i grandi gruppi di Msna nel Bresciano: gli egiziani, la maggior parte, ed i tunisini, una parte minore ma più complessa da gestire per i servizi sociali. In tutto, circa 320 in carico al Comune di Brescia. Sui numeri, un piccolo giallo: la dashboard del Ministero dell’Interno che aggiorna mensilmente le presenze per provincia parla di 162 in tutta la provincia di Brescia, al 31 gennaio 2025. "Dovrebbero ben sapere quanti sono, visto che il Ministero rimborsa i costi dell’accoglienza al Comune", chiosa l’assessore ai Servizi sociali, Marco Fenaroli. Tant’è: quello che è certo è che l’impegno del Comune punta ad assicurare qualcosa di più del vitto e dell’alloggio.

Positiva era stata l’esperienza con i Msna provenienti dall’Albania: la maggior parte aveva fatto la scuola edile ed aveva trovato impiego in quell’ambito. Per gli egiziani, si è riusciti in 40 casi ad attivare affidamenti presso parenti o connazionali. Sarebbe utile accrescere il numero di tutori volontari, oggi una 40ina quelli iscritti al registro del Tribunale dei minorenni. "Nessuno, però, resta senza tutela – ha ricordato Fenaroli -. Se non ci sono tutori, vengono affidati al Comune. Ora ne abbiamo 18".

Per conoscere meglio il fenomeno, per il secondo anno il Rotary Club Brescia Next e Rotary Club Cortefranca Rovato, con l’associazione Il Volo di Pietro Onlus hanno promosso un percorso formativo, ‘Informazioni e supporto ai tutori di Msna’. I primi 7 incontri si terranno a palazzo Martinengo di via San Martino della Battaglia 18, dalle 18 alle 20; l’ultimo sarà in palazzo Averoldi, via Moretto 12. Si parte il 12 marzo con la presidente ed il procuratore del Tribunale dei minorenni, Cristina Maggia e Giuliana Tondina. F.P.