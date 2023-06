Il Terzo Paradiso della luce di Michelangelo Pistoletto sulla spiaggia Le Ere

Monte Isola (Brescia), 6 giugno 2023 – Il lago d’Iseo si appresta a ospitare il Terzo Paradiso della luce di Michelangelo Pistoletto, uno tra i più noti artisti contemporanei al mondo.

Se sette anni fa un milione e mezzo di persone presero d’assedio il Sebino per poter vedere The Floating Piers, che proprio in questi giorni stava prendendo forma, altrettante potrebbero correre sulle rive del lago e a Monte Isola per vedere per vedere la strabiliante, opera di Michelangelo Pistoletto che sarà allestita sulla spiaggia Le Ere, a metà strada tra Peschiera Maraglio e la frazione di Sensole.

Il Terzo Paradiso della Luce e sarà realizzato con 16 reti da pesca illuminate, che rappresenteranno i 16 paesi del lago.

L’idea è quella di sensibilizzare sulla sostenibilità e sulla natura. L’evento avrà l’uomo dall’8 al 23 luglio. Il nove luglio la forma dell’installazione sarà ripresa da una regata a cui parteciperanno imbarcazioni tradizionali, i cosiddetti naecc, che