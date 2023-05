Cosa fare nel Bresciano durante il weekend del 5-7 maggio: da Montichiari a Franciacorta

Serata in allegria al Palageorge venerdì 5 a Montichiari, dove il comico e imitatore Angelo Pintus si esibirà in Bau con biglietti a partire da 32,30 euro. Ma gli eventi nel bresciano sono molti, ecco dove e quando.

Zanardelli in Franciacorta

Alla scuola di Paderno Franciacorta, invece, sarà presentato Zanardelli in Franciacorta, film di Ariberto Faustini che parla della costruzione della Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e dell’approvvigionamento d’acqua a Paderno Franciacorta durante un periodo di terribile siccità, simile a quello che abbiamo vissuto recentemente. Tutti gli attori sono non professionisti. Il film è girato in Franciacorta e Valcamonica Partecipa la camuna Daniela Zani, che rappresenta i proprietari dei terreni che furono concessi a Zanardelli per la Ferrovia. Zanardelli è interpretato da Sergio Isonni.

La sposa Blu

La stessa sera a Gussago andrà in scena la “La sposa Blu”, spettacolo danza e uso teatrale delle marionette in via Stretta 27 a Gussago, nell’ambito della rassegna ”Il Lumicino Festival” - Spettacoli a Lume di candela che si svolgerà in cortili privati. Appuntamento con la musica e con la poesia nell’ambito del programma Tesori musicali nascosti, curato dal professor Marco Bizzarini, promosso dall’Ateneo di Brescia in collaborazione con l’Ateneo di Salò e l’Ateneo di Bergamo, per celebrare “Bergamo Brescia capitale italiana della Cultura 2023”.

Concerto Viaggio

Questo sabato alle 17.30 nella sala dei provveditori del Comune di Salò alle 17.30 si terrà il Concerto Viaggio sonoro nelle passioni umane. Il concerto che sarà eseguito da un trio composto da flauto, pianoforte e voce recitante, offre – attraverso questo originale programma – un’interpretazione in chiave sonora dei forti contrasti che attraversano l’animo umano. I brani saranno intercalati da letture tratte di brani di prosa e poesia che guideranno l’ascoltatore nei meandri dell’universo emotivo umano, ricco di mille sfumature culturali e semantiche, attraverso la drammaturgia pensata da Maya Castellini, basata su testi personali e del Poeta Vate Gabriele d’Annunzio. Tema conduttore sarà l’acqua, metafora del fluire di tutte le cose, elemento centrale della natura salodiana, richiamata nel fluire dei brani degli autori gardesani Chimeri e Bossi.

Lions Day 2023

Domenica 7 maggio, invece, i Club Lions della Circoscrizione Sebino e Franciacorta promuovono a Iseo il Lions Day 2023. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, sette gazebo allestiti in viale Repubblica accoglieranno il pubblico con l'obiettivo di mostrare le attività di servizio della realtà Lions messe in campo per rispondere alle esigenze della comunità, con particolare riguardo e attenzione alle fasce deboli della popolazione e ai giovani.

All'iniziativa parteciperanno i soci dei Club della Circoscrizione Sebino e Franciacorta ed i coordinatori dei service: verranno illustrate le attività di raccolta degli occhiali usati, il servizio dei cani guida dei Lions per i non vedenti, la Banca degli occhi Melvin Jones, Club a impatto zero, il Recupero Alimentare – Dispensa sociale, il servizio di supporto alle persone dislessiche Seleggo, Il Libro Parlato Lions, un Poster per la Pace, le riviste Lions e VitaLions, MK Onlus, INTERconNETtiamoci ma con la testa.

Alle 14 il Gruppo Sommozzatori Iseo effettuerà un'immersione subacquea per una dimostrazione civica di pulizia del lago, con recupero di materiale sommerso; alle 16 vi sarà invece una dimostrazione di addestramento cani guida Lions del Centro di Limbiate. Proseguirà per tutta la giornata, sempre nell'ambito delle attività del Lions Day 2023 Sebino e Franciacorta, la raccolta di occhiali usati, che verranno rigenerati e donati successivamente a coloro che non hanno la possibilità di acquistarli