Dal diverbio per vecchi rancori famigliari alla coltellata: feroce corpo a corpo zio-nipote

Pertica bassa (Brescia), 9 giugno 2025 – Una calda domenica estiva si è trasformata in dramma a Levrange, frazione di Pertica Bassa, dove un violento scontro seguito a un diverbio tra zio e nipote è culminato in un ferimento con coltell o. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Lagrange, ha lasciato entrambi gli uomini in codice rosso, con il più giovane in prognosi riservata. Secondo i carabinieri della Compagnia di Salò la lite tra il 38enne e lo zio 72enne era iniziata già in mattinata, per poi degenerare nel pomeriggio.

Il nipote avrebbe aggredito fisicamente l’anziano, scatenando una reazione violenta: lo zio ha risposto con una coltellata, ferendo gravemente il giovane. La reazione dell’anziano sarebbe stata immediata e violenta: un colpo di coltello, che ha ferito gravemente il nipote. Erano circa le 15.45. I familiari, sentiti i rumori e le urla, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori, una volta contattata Soreu Alpina di Bergamo, sul posto hanno inviato due ambulanze, un’auto con medico a bordo e l’elicottero da Brescia, oltre ai militari salodiani e a quelli della Stazione territoriale. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato provvidenziale sia per calmare gli animi sia per soccorrere i due parenti, entrambi con lesioni.

Gravissimo il 38enne, trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elicottero; mentre lo zio, meno grave, è stato ricoverato all’ospedale di Gavardo, a sua volta in codice rosso. Per il più giovane la prognosi è riservata. Lo zio se la caverà.

Sembra che l’astio tra i due andasse avanti da tempo, con tensioni mai risolte che ieri hanno trovato il tragico epilogo, solo per caso non finito nel peggiore dei modi. I carabinieri stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e hanno sequestrato l’arma del delitto: un coltello presumibilmente da cucina.