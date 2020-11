Milano, 21 novembre 2020 - Sono giorni decisivi per la Lombardia che spera di passare da zona rossa a zona arancione. Per questo i dati di oggi e dei prossimi giorni sono particolarmente importanti. Secondo gli esperti la Lombardia sta attraversando la cosiddetta fase di "plateau", un momento cioè, in cui i dati si stabilizzano. Si aspetta quindi la vera e propria discesa, attesa soprattutto dal fronte sanitario che sta affrontando la seconda ondata non senza criticità. Oggi, sabato 21 novembre, dei 34.767 casi registrati in Italia, 8.853 sono relativi alla Lombardia, con 44.294 tamponi processati. Numeri in calo rispetto ai ieri quando i contagi giornalieri erano 9.221 su 42.248 tamponi. Scende quindi il rapporto casi-test molecolari. I decessi di oggi in Italia sono 692, nella regione più colpita 169 (ieri 175), per un totale di 20.359 da inizio pandemia. Andando sul fronte ospedali lieve aumento dei ricoveri: incremento di 6 nelle terapie intensive, che hanno raggiunto quota 936 pazienti. In leggero incremento anche gli altri ricoveri: 10 i nuovi pazienti, nel complesso 8.314. Manca dunque il "segno meno" registrato giovedì, ma la crescita non è più esponenziale, come accadeva nelle scorse settimane. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 183.472.

I casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore in Italia sono circa 2.500 meno di ieri, per un totale di 1.380.531. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 49.261. In frenata l'incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore 'solo' 10 le persone entrate nei reparti di rianimazione, per un totale di 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto a ieri di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono 791.746, 14.570 in più in un giorno. Riguardo le regioni, prima per nuovi contagi sembre la Lombardia seguita da Veneto (3.567 casi) e Campania (3.554) .

Dei nuovi casi 3.232 sono stati registrati a Milano e provincia. Seconda per numero di casi giornalieri la provincia di Varese che doppia il dato di ieri e arriva a sfiorare i duemila casi (1.970 in un giorno). Ancora alti - seppure in calo - i numeri di Monza e Brianza (758) e Como (655). A Brescia aumento di 462 casi, a Pavia di 358, a Mantova di 338, a Bergamo di 304. A Cremona i nuovi casi giornalieri sono 221, mentre a Lecco 160. Aumenti a due cifre a Lodi (77) e Sondrio (67).

Ieri il ministro Speranza ha varato un'ordinanza (che scade il 3 dicembre) che conferma la zona rossa per sei regioni, tra le quali anche la Lombardia. Ma la data fatidica è quella del 27 novembre quando, sempre con il favore dei dati, la regione potrebbe passare da zona a rischio elevato a zona a rischio intermedio. Perché? In sostanza dal punto di vista dei dati, la Lombardia è già "in arancione tecnico" ma affinché si possa passare da uno scenario di rischio all’altro occorre attendere, come da decreto, la scadenza di venerdì 27 (cioè dopo due settimane di dati in miglioramento).

A confermare i segnali di miglioramento anche i numeri del monitoraggio regionale della Cabina di Regia su Covid-19. In base al report relativo al periodo tra il 9 e il 15 novembre l'Rt della Lombardia si è attestato al 1,25. Un dato in netto calo rispetto alla precedente rilevazione del 13 novembre quando l'indice era pari all'1,61 e quasi dimezzato rispetto al report del 9 novembre quando l'Rt lombardo era schizzato al 2,08. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha comunque invitato alla cautela: "Sappiamo che l'incidenza segue a distanza di qualche giorno. Dobbiamo guardare con grande attenzione i dati per capire se inizia una decrescita rapida. Certamente fino a che non ci sono chiari segni di decrescita sotto una certa soglia, che consenta il tracciamento sistematico, diventa difficile ipotizzare un rilassamento delle misure". "Vediamo un'Italia monocolore, l'epidemia colpisce tutto il Paese" ha detto Brusaferro -. "Non possiamo cantar vittoria perché l'indice Rt è ancora sopra 1 e i nuovi casi crescono anche se più lentamente, il nostro obiettivo è portare Rt sotto 1 per poter garantire la rapida riduzione dei casi. Una crescita lenta della curva non è l'obiettivo che vogliamo" raggiungere.

L'area più colpita dalla seconda ondata è sempre la stessa, quella che comprende Milano, Monza e Brianza, Varese e Como. A conferma della "geografia dei contagi" di questa seconda fase pandemica anche oggi - dopo il Milanese con 3.232 casi - le altre zone più colpite sono Monza e Brianza, Como e Varese. La macroarea che comprende Milano, Monza e Brianza, Como e Varese ha raccolto 6.615 casi su 8.853 contagi lombardi. La Lombardia non chiederà comunque differenziazioni di fascia al suo interno: "Continueremo la battaglia in maniera unitaria" senza fare "richieste di differenziazione territoriale. Anche sulla base degli esami dei dati che confermano come in questo momento l'epidemia in regione sta assumendo un comportamento unitario, cioé i dati delle singole province sono sovrapponibili" ha detto Fontana dopo l'incontro Regione-sindaci.

