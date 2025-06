Tute blu ancora in piazza. Contratto congelato: "Riaprite la trattativa"

Dopo gli scioperi nelle fabbriche, si guarda ora alla grande mobilitazione del 20 giugno con cui i metalmeccanici chiederanno la riapertura della trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ormai da quasi un anno.

A oggi, i metalmeccanici hanno già accumulato 40 ore di sciopero per il contratto Federmeccanica e 24 ore per quello Unionmeccanica. "Quando presentiamo una piattaforma – ha spiegato Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil nell’assemblea regionale della Fiom che si è tenuta a Brescia-, poniamo sul tavolo degli obiettivi da raggiungere, ma sappiamo che, nel mezzo, c’è la contrattazione.

Il punto è che noi scioperiamo non per questioni di merito, ma perché il tavolo negoziale non si è ancora aperto". La posizione di chiusura assunta dalle controparti, infatti, ha di fatto impedito l’avvio del confronto, con l’effetto che, da un anno, il contratto nazionale è fermo, mentre l’inflazione (e non solo) galoppa, erodendo il potere d’acquisto. "In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, dazi e sanzioni - ha ricordato Del Palma – è ancora più urgente rilanciare il mercato interno. Per farlo, è necessario aumentare il potere d’acquisto dei salari".

Che il momento sia difficile emerge dai dati (non è un bel segnale, ad esempio, il -0,2% dell’export bresciano nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024), ma anche le richieste di cassa integrazione.

Proprio la difficoltà del momento, secondo i sindacati richiederebbe la lungimiranza di sedersi al tavolo delle trattative. "Bisogna far ripartire la domanda interna – sottolinea De Palma – e dare stabilità, per trovare anche lavoratori". Il 20 giugno i lavoratori scenderanno in piazza: Bergamo è la sede lombarda scelta per la mobilitazione regionale. Solo nel Bresciano si parla di 108mila lavoratori e 8mila aziende metalmeccaniche, su 153mila persone e 13mila aziende del manifatturiero.