MotoGP e Brembo, il matrimonio prosegue: l’azienda fornirà i freni a tutti i piloti in gara

Bergamo, 24 febbraio 2025 – E dieci. Brembo taglia il traguardo – è il caso di dirlo – del decennale di fornitura dei sistemi frenanti a tutto il parco piloti del ventiquattresimo campionato di MotoGP, classe regina del motociclismo.

Gli 11 team in gara, per un totale di 22 piloti, si affidano alle "performance, affidabilità e sicurezza dei componenti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie", spiega una nota.

Durante la stagione, Brembo offrirà soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di gara.

Il pacchetto completo

Motogp Valencia, la partenza (Ansa)

Non soltanto freni, ma anche frizioni, cerchi e sospensioni: il lato ruota della maggior parte dei team di MotoGP presenti in griglia sarà fornito con componenti prodotte da aziende del gruppo Brembo, fra le più importanti imprese del settore metalmeccanico in Europa. Nel dettaglio Ohlins, recentemente acquisita da Brembo, fornirà le sospensioni a 9 team su 11; Ap Racing fornirà la più recente tecnologia di frizioni in carbonio a 5 team su 11; Marchesini equipaggerà 9 team su 11 con cerchi in magnesio forgiato.

L’anniversario in cifra tonda è doppio. Nel 2025, infatti, Brembo celebrerà 50 anni di presenza nel Motorsport. L'azienda bergamasca, inoltre, è Braking Inspiration Partner della MotoGP dal 2023 e, come lo scorso anno, sarà Title Sponsor del Gp d'Italia al Mugello.