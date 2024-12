Brembo, partnership con Michelin: “Freni e gomme di domani con l’Intelligenza artificiale”

Bergamo, 12 dicembre 2024 – Puntare sull’intelligenza artificiale e gli algoritmi per ottenere più sicurezza. Va in questa direzione la partnership appena siglata fra Brembo, l’azienda bergamasca leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco, e il colosso francese dei pneumatici Michelin. L’obiettivo è quello di sfruttare il pieno potenziale delle soluzioni intelligenti dei due gruppi, con l’intento di rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire ai conducenti più alti standard di sicurezza e comfort. Una partnership che unisce quindi le competenze di Michelin e Brembo: si va dall’eccellenza nei sistemi frenanti, modellazione dei veicoli e intelligenza artificiale per l’azienda bergamasca; alla leadership nella modellazione dei pneumatici e nello sviluppo di algoritmi per il gruppo francese.

La direttrice Brembo-Clermont Ferrand

Il risultato è un’innovazione basata sullo scambio continuo di dati in tempo reale tra il software delle soluzioni connesse dal colosso di Clermont-Ferrand, che fornisce dati di aderenza dei pneumatici, e il sistema frenante innovativo “Sensify“ di Brembo. Questi dati unici sui pneumatici consentono agli ingegneri di perfezionare il sistema frenante con eccezionale precisione, migliorando ulteriormente le caratteristiche del sistema della società bergamasca. Le soluzioni connesse di Michelin si basano sull’esperienza riconosciuta del gruppo transalpino nella modellazione e simulazione per lo sviluppo dei pneumatici. Grazie al proprio know-how, unico nell’analisi dei dati dei veicoli in tempo reale, Michelin ha infatti sviluppato un portafoglio di software in grado di fornire informazioni in tempo reale al veicolo, come l’usura, il carico e l’aderenza. I primi test, eseguiti virtualmente sul campo, “sono – spiega Brembo in una nota – molto promettenti”.

L'amministratore delegato di Brembo Daniele Schillaci

Le potenzialità

In una prima fase, i modelli di pneumatici e gli algoritmi di Michelin sono stati integrati con i modelli di frenata intelligenti di Brembo e le simulazioni dei veicoli in un ambiente completamente virtuale. Nella seconda fase, sono stati condotti test fisici sulle piste del Centro di Ricerche Michelin, dove i risultati delle simulazioni sono stati confermati. I test dimostrano riduzioni delle distanze di frenata fino a 4 metri in situazioni di emergenza. Risultato impressionante, considerando che quattro metri è una distanza vicina alla lunghezza di un’auto. “In Brembo – spiega il ceo dell’azienda bergamasca Daniele Schillaci –, crediamo nel potenziale della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Stiamo diventando sempre più un’azienda che unisce capacità nello sviluppo software con l’esperienza nel lato ruota dei veicolo”. “Insieme – sottolinea invece Serge Lafon, presidente Business Line Automotive di Michelin – stiamo costruendo una soluzione unica per i veicoli del futuro”.