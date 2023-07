Ztl, si accendono le telecamere La sperimentazione è finita Ora chi sgarra sarà multato

di Michele Andreucci

Il periodo della sperimentazione è finito. Da oggi saranno accese le telecamere della Ztl del centro di Bergamo bassa. E, dopo che in questi mesi la Polizia Locale ha fatto attività di informazione, fermando decine di automobilisti spiegando le caratteristiche della nuova Ztl senza elevare contravvenzioni, ora per i trasgressori scatteranno le multe. Gli occhi elettronici vigileranno su piazza Matteotti, via Crispi e passaggio Zeduri, dopo quasi tre mesi dalla posa dei cartelli che hanno istituito la zona a traffico limitato a seguito dei lavori di riqualificazione del centro piacentiniano, conclusi in marzo. Cambiano le modalità di accesso al parcheggio di via Borfuro che si trova all’interno della Ztl, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e sarà comunque accessibile per tutti, ma solo da passaggio Zeduri. Su via Tiraboschi, all’incrocio con il passaggio, verrà installato un pannello informativo che indica la disponibilità dei posti e il gestore si sta dotando delle tecnologie per smarcare in automatico dalla sanzione le auto che entreranno nel parcheggio.

Se un automobilista trova il messaggio “libero“, entra in Ztl e deve accedere al parcheggio entro 15 minuti, ottenendo così lo “smarcamento“. Il sistema consente di dare indicazioni precise e aggiornate. Al contrario, l’automobilista che entra con indicazione di parcheggio occupato non potrà smarcare la targa della propria auto e sarà multato. Novità anche per chi viaggia sulle due ruote. A iniziare dai parcheggi, che - sostiene il Comune - sono stati incrementati. I posti per motorini e moto sono stati recuperati in prossimità del palazzo degli uffici comunali. L’accesso è consentito a tutti solo da passaggio Zeduri ed è stato realizzato un nuovo raccordo per svoltare verso palazzo uffici. I residenti e i commercianti di via Borfuro, via Crispi e piazza Matteotti dovranno fare richiesta del pass di transito-sosta ad Atb (Azienda Trasporti Bergamo). Le fasce di carico e scarico e le modalità di tale attività sono le medesime delle altre Ztl del centro. Le fasce hanno i seguenti orari: 7-10 e 15-16. In piazza Matteotti sono stati creati alcuni stalli di carico e scarico.