Zogno (Bergamo), 3 dicembre 2024 – Tragedia dai contorni da chiarire, questa mattina a Zogno, in provincia di Bergamo. Poco prima delle 9.30, in via Zergnone, un uomo è stato trovato per terra privo di sensi. Verosimilmente era caduto da un albero. Una volta arrivati i soccorritori, con automedica e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un 63enne. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.