Zogno, donna di 59 anni trovata morta nel fiume Brembo

Zogno (Bergamo), 15 gennaio 2024 – Tragico ritrovamento stamattina nella Bergamasca. Il corpo senza vita di una donna di 59 anni è stato ritrovato nel letto del fiume Brembo, all’altezza di via Grotta delle Meraviglie. I soccorritori del 118, immediatamente intervenuti con automedica e ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri che stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. In particolare resta da capire se il decesso sia riconducibile a una tragica fatalità o a un gesto disperato della vittima.

Altro tragico ritrovamento questa mattina verso le 6, a Milano. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del Naviglio Pavese, nei pressi della Darsena, dopo che un passante lo aveva notato e aveva dato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti Aps di Darwin e personale Saf soccorso acquatico, ma anche gli operatori del 118 che hanno subito constatato che per l’uomo non c’era più nulla da fare.