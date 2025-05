Zingonia, l’operazione riscatto passa da una nuova scuola superiore. Istruzione contro il degrado

Ciserano (Bergamo) – Una scuola superiore per sconfiggere il degrado. Passa anche attraverso questo progetto della Provincia di Bergamo la riqualificazione di Zingonia: l’edificio, per il quale l’ente di via Tasso si impegnerà a stanziare un milione e 350mila euro per la sua costruzione, sorgerà in una porzione dell’area in corso Europa, nei confini di Ciserano, dove sorgevano gli ex condomini Anna e Athena, noti anche come “torri del degrado”, zona che fino a qualche anno fa era il regno di spacciatori e balordi che costringevano i residenti a vivere barricati nelle proprie abitazioni. Ora la Provincia ha deciso di investire importanti risorse per la formazione e l’istruzione.

“Una struttura scolastica – spiega il vice presidente con delega all’Edilizia scolastica Umberto Valouis – è sempre in grado di aumentare il valore socioeconomico di una zona”. Quest’area è già soggetta ad un accordo di programma fra Regione, Provincia, Aler e i cinque Comuni membri del quartiere di Zingonia (Ciserano, Verdellino, Boltiere, Verdello e Osio Sotto) che ne prevede la rigenerazione attraverso la vendita a privati.

Sarà necessario che la porzione di terreno (6.900 metri quadrati) su cui dovrà essere costruita la nuova struttura scolastica venga stralciata dall’area totale che sarà messa sul mercato. La scuola potrebbe ospitare istituti tecnici o professionali, corsi di formazione per figure del settore sanitario o anche un liceo sportivo, vista la presenza nel quartiere di un vasto comparto industriale composto da 600 aziende, di realtà sanitarie come l’ospedale Policlinico San Marco e la clinica Habilita, oltre al centro di allenamento dell’Atalanta. La Provincia non potrà sostenere da sola il progetto da 4,5 milioni di euro. Cercherà una partnership per recuperare tre milioni.