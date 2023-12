Winter World Masters. Aprica ospita una prova delle Olimpiadi Over 30

APRICA (Sondrio)

La Stralunata 2024 sarà valida anche quale prova in notturna di Skialp ai prossimi Winter World Masters Games. Iscrizioni aperte per la super classica di scialpinismo che quest’anno andrà in scena martedì 16 gennaio con una doppia valenza: oltre al classico raduno scialpinistico, aperto ad agonisti e amatori, la 18ª Stralunata sarà inoltre gara ’’by night’’ dei WWMG Lombardia 2024, in pratica una sorta di Olimpiade per gli over 35 che porterà in Lombardia migliaia tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. A decretare i vincitori 2024 sarà la famosissima Super Panoramica del Baradello con start in paese (1160m slm) e arrivo al Rifugio Dal Brusca (1980 mslm) dopo avere risalito 5,5 km della pista illuminata più lunga d’Europa. I tempi da battere sono quelli 2023 di Alex Rigo (36’16’’) e Samantha Bertolina (45’22’’). Il programma prevede per il 16 gennaio il ritrovo per le ultime iscrizioni e il ritiro dei pettorali dalle 16.30 all’ufficio turistico di Aprica fino alle 18.30. Alle 19 ci sarà la partenza in linea per la gara "Aprica by night" WWMG Lombardia 2024 mentre alle 19.10 ci sarà la partenza in linea della Stralunaata dalla seggiovia Baradello. Al termine pizzocchero Party e premiazioni al palazzetto delle sport di via Magnolta Info su: www.apricaonline.com

F.D’E.