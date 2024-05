Vita dura al ’’Bonfiglio’’ . Basile salva gli azzurri

Poche soddisfazioni per i colori italiani nella prima giornata degli Internazionali d’Italia juniores, Trofeo Bonfiglio, cominciati sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Le sette azzurre impegnate nel singolare femminile sono state tutte eliminate, mentre sono arrivate tre vittorie (contro quattro sconfitte) in quello maschile.

Il successo più importante è stato sicuramente quello di Pierluigi Basile, liberatosi dello svedese William Rejchtman Vinciguerra per 6/4, 3/6, 7/5. Il tarantino, campione d’Italia under 16 in carica, ha dimostrato di meritare la wild card concessagli dagli organizzatori, chiudendo con un finale in crescendo al cospetto del pericoloso nordico. Insieme a lui festeggiano due vittorie contro pronostico l’altra wild card Jacopo Vasamì. Il laziale, formatosi alla Rafa Nadal Academy di Manacor, ha controllato senza troppo faticare il russo Timofei Derepasko, numero 44 del mondo, con i punteggio di 6/3, 6/3.

E sei giochi ha concesso anche Daniele Rapagnetta al brasiliano Gustavo Ribeiro De Almeida, battuto 6/4, 6/2. Il laziale quest’anno ha già raggiunto piazzamenti significativi con la semifinale a Santa Croce e la finale di Firenze, il prossimo turno contro lo statunitense Kaylan Bigun (testa di serie numero 6 del tabellone) chiarirà le sue effettive ambizioni.

Giornata grigia invece per l’atteso Vito Darderi: il fratellino sedicenne di quel Luciano sempre più protagonista del circuito maggiore, in cui ormai è entrato nella top-50 della classifica Atp, ha incassato un severo 6/3, 6/0 dal giapponese Naoya Honda, e come lui hanno lasciato la compagnia Gabriele Crivellaro (2/6, 6/2, 6/1 dall’ottavo favorito Jangjun Kim e Lorenzo Beraldo (6/3, 7/5 dal colombiano Miguel Tobon) e Gianluca Filoramo (5/7, 6/1, 6/1 dal russo Daniil Sarksian).

La lista nera in campo femminile si apre con Vittoria Paganetti: la 17enne barese, reduce dalla qualificazione al main draw degli Internazionali d’Italia di Roma dopo essersi aggiudicata le prequalificazioni, aveva un esordio complicato contro la 16enne Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone ma soprattutto vittoriosa quest’anno a Salsomaggiore e Prato. L’austriaca ha mostrato tutta la sua pericolosità imponendosi 6/1, 7/6(8) e sarà attesa al secondo turno dall’australiana Emerson Jones, numero 3 del mondo e regina degli Australian Open nello scorso mese di gennaio.

Niente da fare nemmeno per Greta Petrillo (6/3, 6/3 dalla Teodora Kostovic), Jennifer Scurtu (6/0, 7/5 dalla ceca Alena Kovackova), Aurora Nosei (6/1, 6/0 dall’ucraina Yelizaveta Kotliar), Viola Bedini (6/4, 6/3 dalla norvegese Emily Sartz-Lunde), Galatea Ferro (6/4, 7/5 dalla bulgara Rositsa Dencheva) e Noemi Battiletti (6/1, 7/5 dalla kazaka Zhiyenbayeva).

Oggi il programma propone la conclusione dei match di 1° turno e l’inizio delle sfide di 2° turno, su Milano però incombe la minaccia di una giornata piovosa.