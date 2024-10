Donna violentata nel sottopassaggio di Orio al Serio: arrestato un ragazzo di 17 anni

Era in giro con il suo cane. Lo stava portando a spasso, come tante altre volte. Lunedì mattina, pieno giorno: siamo a Orio al Serio, al confine con Seriate. La donna con il cane si incammina verso un sottopasso, un percorso che probabilmente lei, 37 anni, sposata, conosce bene. Mentre è nel sottopasso – una zona poco raccomandabile, in passato teatro di altri gravi episodi - all’improvviso si è materializzato un ragazzo, ha 17 anni, di origini senegalesi.

Si avvicina alla donna con la scusa di voler accarezzare l’animale. Ma è solo un pretesto per poi mettere in pratica il piano che ha in mente. È questione di secondi: il ragazzo avrebbe afferrato il cane scaraventandolo nei cespugli attorno. A quel punto il 17enne si sarebbe scagliato addosso alla donna nel tentativo di strapparle i pantaloni. Ma quel giorno, per fortuna della donna, come poi ha raccontato agli investigatori, aveva deciso di indossare dei jeans particolarmente stretti. La vittima, però, non si è persa d’animo, si dimena e aggrappandosi a tutte le sue forze si ribella prendendo a calci e pugni il ragazzo.

La reazione decisa della 37enne ha preso in contropiede il 17enne che, a quel punto, vista la situazione ha desistito dal suo piano allontanandosi dal posto nel tentativo di far perdere le sue tracce. Solo a quel punto, la donna, ancora sotto choc per quanto accaduto, ha dato l’allarme. In breve nella zona sono arrivate le pattuglie del carabinieri della Compagnia di Bergamo che hanno iniziato le ricerche del fuggitivo, che non si era allontanato di tanto dal luogo dove poco prima aveva tentato l’approccio sessuale. Più tardi, infatti, il 17enne è stato rintracciato e arrestato. Fondamentale la descrizione che ha fatto la donna. Lei, visibilmente provata, è stata portata al Pronto soccorso del vicino ospedale per essere sottoposta ad accertamenti medici.