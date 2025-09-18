Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Bergamo
Topi in cucina, rifiuti e carenza di personale: i vigili del fuoco di Bergamo lanciano l’allarme

I sindacati alzano la voce sullo stato della sede di via Codussi nel giorno della visita del comandante nazionale Eros Mannino

Bergamo, 19 settembre 2025 - Un comando “con ormai cronica carenza di personale che si attesta a circa meno 30% su tutte le qualifiche”, che non beneficerà dell’“ipotetico arrivo di nuove 18 unità operative: né più né meno di quelle che andranno via”.

Nel giorno in cui Bergamo vede la visita del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, i sindacati (Matteo Cavalletti, segretario aggiunto Fns Cisl Bergamo, Gabriele Di Marzo, segretario territoriale Uil-Pa Vigili del fuoco Bergamo, Enzo Sinaguglia, Conapo Bergamo) hanno attaccato anche sulle “problematiche di igiene e sicurezza, nonché salute” del personale del comando provinciale.

Le cucine, causa presenza di topi e condizioni malsane, sono chiuse dal 3 settembre; si nota “accatastamento” di rifiuti speciali e rottami “senza alcuna delimitazione e compartimentazione”, fenomeno osservato anche al sistaccamento di Dalmine. Cisl, Uil e Conapo lamentano poi l’“inidoneità degli spazi ad uso del personale operativo femminile” e l’assenza “in tutte le sedi e distaccamenti del Comando di procedure e locali di decontaminazione, anche in correlazione a malattie professionali”; molti bagni sono chiusi per “malfunzionamenti e vetustà”, e si notano anche “contaminazioni nei locali lavanderia e nell’ambito della sanificazione e lavaggio maschere di protezione delle vie aeree”; la lista delle doglianze comprende anche la “presenza ripetuta di scarafaggi nei locali della Sala operativa e servizi igienici” a cui si aggiunge la “pericolosità strutturale del Castello di Manovra e del lavatoio” oltre alle “criticità molteplici nell’impiantistica elettrica e idraulica, anche ai fini della sicurezza nella gestione veicoli elettrificati”.

Manca infine un gruppo elettrogeno di emergenza per ripetuti guasti. I sindacati, “vista la palese inadeguatezza della sede di via Codussi, in una zona di Bergamo sempre più centrale e sempre più circondata da edifici di prestigio” propongono di passare a una sede di proprietà per raggiungere più velocemente gli assi interurbani. Nella sede attuale i Vigili del fuoco sono in affitto.

