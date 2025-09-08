Vigili del Fuoco in piazza a Busto Arsizio: “Organici insufficienti, mancano 100 pompieri: soccorso a rischio nel Varesotto”

Busto Arsizio (Varese), 8 settembre 2025 - La mobilitazione dei Vigili del Fuoco di Varese è uscita dalle caserme ed è arrivata in piazza. Questa mattina, lunedì 8 settembre, i pompieri si sono ritrovati davanti alla sede di Busto Arsizio per il primo dei due sit-in indetti dalle organizzazioni sindacali per denunciare la grave carenza di organico che affligge il Comando Provinciale.

La protesta nel cuore di Busto Arsizio

La seconda manifestazione è già fissata per lunedì 15 settembre, sempre alle 8.30, in piazza della Libertà a Varese, davanti alla Prefettura.

Il territorio varesino, sottolineano i sindacati, è particolarmente esposto: fragilità orografiche, siti industriali a rischio, aree nucleari, una delle autostrade più trafficate d’Europa e soprattutto lo scalo internazionale di Malpensa, da poco elevato alla decima categoria come Fiumicino. Un contesto che richiede fino a 10mila interventi annui, a fronte però di un dispositivo di soccorso messo in crisi quotidianamente da organici insufficienti, turni massacranti e politiche di risparmio giudicate “miopi”.

Le lamentele dei sindacati

A pagare il prezzo di questa situazione, denunciano le sigle (Conapo, Fns Cisl, Uil Pa, Fp Cgil, Confsal, Usb), sono sia gli operatori, costretti a lavorare in condizioni difficili, sia i cittadini, che rischiano disparità nei servizi di soccorso. Il silenzio degli Uffici Centrali è stato definito “assordante e imbarazzante”, tanto da spingere i sindacati a portare la protesta nelle piazze.

Partecipanti e dichiarazioni

Alla mobilitazione di Busto Arsizio hanno preso parte i pompieri del distaccamento Busto-Gallarate insieme ai rappresentanti sindacali Francesco Paolo Favara (Uil), Davide Farano (Cgil), Giovanni Russo (Confsal), Lino Coltellese (Cisl), Donato Lerna (Conapo), Fabrizio Barbetta (Usb). Presente anche il sindaco di Cavaria con Premezzo, Franco Zeni, ex vigile del fuoco.

La carenza di personale

Dal presidio è emerso un dato chiaro: “A fronte di una pianta organica di 510 vigili del fuoco – hanno ricordato i sindacalisti – mancano all’appello almeno 100 unità”. Un problema aggravato dal costo della vita elevato in provincia: con uno stipendio medio di circa 1600 euro, molti neoassunti preferiscono chiedere il trasferimento vicino alla propria regione d’origine, lasciando ulteriori vuoti negli organici locali.

“Qualcosa si è mosso – ha spiegato Favara – e ringraziamo l’impegno del senatore Stefano Candiani. Ma non basta: con Malpensa che assorbe quasi la metà degli uomini disponibili, il nostro territorio non può più permettersi di restare senza rinforzi”.