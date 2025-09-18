Orio al Serio, la sindaca di Bergamo: “In aeroporto oltre 17 milioni di passeggeri all’anno, serve più sicurezza”

Bergamo, 18 settembre 2025 – Più sicurezza in aeroporto a Orio al Serio. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, condivide la posizione del consigliere regionale Michele Schiavi e dell'onorevole Andrea Tremaglia e l'interrogazione presentata in Consiglio regionale, avendo in molte occasioni evidenziato il sottodimensionamento delle forze di polizia, sia con una richiesta firmata congiuntamente al presidente della società Sacbo Giovanni Sanga indirizzata al ministero dell'Interno, sia negli incontri in Prefettura al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sia in sede di consiglio comunale del 14 luglio scorso.

“Sottolineo – ha detto Carnevali – che il nostro aeroporto vede un transito di passeggeri di oltre 17 milioni all'anno, a cui si aggiungono accompagnatori e personale per la funzionalità dell'intero aeroporto, per le attività sia di servizio aeroportuale sia commerciali”. E ha aggiunto: “Inoltre, quell'area è sempre più un fulcro centrale di mobilità di persone e mezzi, lambita dalla presenza di un importante attrattore quale Oriocenter su cui gravitano circa 12 milioni tra visitatori e lavoratori”.

“Ecco perché - ha proseguito - credo che il rafforzamento debba riguardare, oltre all'area interna, con maggiore presenza della polizia di frontiera, anche l'area esterna, con aumento delle dotazioni di organico delle forze di sicurezza, polizia, carabinieri, fiamme gialle, ancora di più con l'avvio delle Olimpiadi di Milano Cortina e con l'arrivo della stazione ferroviaria, con la necessità di un presidio di Polfer. Pongo quindi fiducia verso le possibili soluzioni su questo tema anche in virtù dei dati inconfutabili di carenza di organici in rapporto ad altri aeroporti, vedi Malpensa, e del sostegno del rappresentante regionale e parlamentare che ringrazio”.