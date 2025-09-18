Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Fedez e Acutis
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Fotografo mortoEstorce denaro operaiTragedia funivia MottaroneMonaci Certosa PaviaSagre e festeIron Maiden a San Siro
Acquista il giornale
CronacaBanchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo
18 set 2025
REDAZIONE BERGAMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Cronaca
  4. Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo

Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo

La denuncia dei sindacati dei pompieri. La replica del comandante: effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia

La protesta dei sindacati dei vigili del fuoco di Bergamo per le condizioni della mensa del comando provinciale

La protesta dei sindacati dei vigili del fuoco di Bergamo per le condizioni della mensa del comando provinciale

Per approfondire:

Bergamo, 18 settembre 2025 - Chiusa per topi: la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo non è utilizzabile da inizio settembre per la presenza di "roditori e condizioni malsane".

È la denuncia che arriva dai sindacati dei pompieri all'indomani della visita, avvenuta ieri, del capo del Corpo nazionale in Fiera a Bergamo.

Fns Cisl, Uilpa e Conapo evidenziano che il problema si è verificato "in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell'azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto".

Replica il comandante provinciale, Vincenzo Giordano: "L'intervento è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia". La ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio per "effettuare una approfondita analisi microbiologica".Ieri sono stati eseguiti i prelievi per le analisi.

Nel frattempo il pranzo e la cena dei vigili del fuoco "sono garantiti da un accordo stipulato tra la ditta appaltatrice a alcuni ristoranti di Bergamo che forniscono i pasti", rimarca il comandante.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata