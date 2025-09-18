Banchettano i topi, chiusa la mensa dei vigili del fuoco di Bergamo

Bergamo, 18 settembre 2025 - Chiusa per topi: la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo non è utilizzabile da inizio settembre per la presenza di "roditori e condizioni malsane".

È la denuncia che arriva dai sindacati dei pompieri all'indomani della visita, avvenuta ieri, del capo del Corpo nazionale in Fiera a Bergamo.

Fns Cisl, Uilpa e Conapo evidenziano che il problema si è verificato "in un contesto già di verifica del rispetto delle condizioni di appalto da parte dell'azienda di ristorazione, anche in materia di igiene, con annotazioni e prescrizioni da parte di personale interno preposto".

Replica il comandante provinciale, Vincenzo Giordano: "L'intervento è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia". La ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio per "effettuare una approfondita analisi microbiologica".Ieri sono stati eseguiti i prelievi per le analisi.

Nel frattempo il pranzo e la cena dei vigili del fuoco "sono garantiti da un accordo stipulato tra la ditta appaltatrice a alcuni ristoranti di Bergamo che forniscono i pasti", rimarca il comandante.