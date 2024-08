Vasco Rossi e Giorgia Villa, la rockstar con la bergamasca medaglia olimpica: “Non potrei essere più felice”

“Kom...plimentissimi”. Il Komandante omaggia la ginnasta: è un incontro apprezzatissimo quello che Vasco Rossi ha avuto con Giorgia Villa, l’atleta bergamasca che ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica artistica. “Ho avuto il piacere di incontrare Giorgia Villa”, ha scritto la rockstar su Instragram, pubblicando un selfie di loro due. “Non posso che essere più felice di così, grazie” ha risposto lei in una storia.

Villa, classe 2003 di Brembate di Sopra, ha regalato all’Italia un traguardo che mancava dal 1928 e che vale quanto il metallo più pesante. La giovane ha fatto sua la passione per la ginnastica artistica fin da piccolissima e infatti le allenatrici che la guardano volteggiare e muovere i primi passi in pedana capiscono che il potenziale è alto: “Sono state loro a consigliare a mia madre di spostarmi in una palestra più attrezzata, dove potessi allenarmi meglio” ha raccontato la ginnasta in un’intervista Rai.

Da giovanissima avrebbe potuto partecipare alla sua prima rassegna a cinque cerchi nel 2021 a Tokyo. “Avrebbe” se solo non fosse incappata in un grave infortunio a soli tre giorni dalla cerimonia di apertura: una lesione alla caviglia le ha così impedito di partecipare e l’ha costretta a guardare solo dal televisore le proprie compagne lottare e gareggiare durante la loro prima qualificazione a cinque cerchi. “Ma è dalle cadute che impari – aveva dichiarato Giorgia – sono proprio le sconfitte che ti permettono di vincere”.