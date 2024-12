Bergamo, la nuova vasca di laminazione manda in tilt il traffico

Bergamo – Imbottigliati nel traffico. Mattinata da incubo, quella di ieri, per gli automobilisti in città, soprattutto per coloro che per questione di lavoro o di studio sono abituati a transitare dal quartiere cittadino di Santa Lucia. Numerosi sono rimasti fermi nel traffico che si è venuto a creare nella zona attorno a largo Barozzi, dove c’era una volta la sede degli ex Ospedali Riuniti (ora ci sono invece l’Accademia e il comando provinciale della Guardia di Finanza) e dove proprio ieri mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione anti-allagamenti tra via Statuto, via Grataroli e il parcheggio a pagamento.

Il progetto che ammonta a circa 4 milioni di euro dovrebbe riuscire a compensare le attuali insufficienze del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche e impedire, in caso di bombe d’acqua, l’allagamento della zone, come invece è avvenuto in passato. I provvedimenti viabilistici, in vigore da ieri e fino al 31 dicembre 2025 prevedono il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, in via Statuto, nel tratto compreso tra via Grataroli e il parcheggio.

Limitazioni al traffico che hanno costretto molti automobilisti a invertire il proprio senso di marcia, cercando di superare lo sbarramento passando da via Santa Lucia, via IV Novembre, via Mazzini e via XXIV Maggio, unico percorso a quel punto disponibile per raggiungere i quartieri di Loreto prima e Longuelo poi, ma che si è ben presto congestionato a causa del flusso di traffico. Tra chi è rimasto in coda per diverso tempo c’era anche qualcuno che, entrato in città da Pontesecco, è stato costretto a un viaggio di oltre sessanta minuti per arrivare a destinazione, nella zona del Polaresco. L’intervento per la realizzazione della vasca di laminazione è stato finanziato con risorse nazionali ex Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza post-Covid) e prevede una durata di circa un anno. La conclusione di tutti i lavori, attualmente è prevista entro i primi mesi del 2026.

Il progetto interessa un’area di circa 700 metri quadrati. La vasca avrà un volume di invaso di 3.130 metri cubi, con una lunghezza di 75 metri verso via Grataroli e una profondità di 7 metri. Sarà realizzata sotto l’attuale area del parcheggio pubblico di via Statuto, partendo da largo Barozzi.