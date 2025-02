Valanghe a Valleve, quattro scialpinisti finiscono in un canalone. Si cerca ancora un escursionista

Bergamo, 15 febbraio 2025 – Soccorso alpino in azione, questa mattina, sabato 15 febbraio: la Stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica si è attivata in seguito al distacco di una valanga, che ha travolto parzialmente quattro persone, quattro scialpinisti finiti in un canalone.

L’allarme è scattato alle 11 nella zona del Monte Pegherolo, una zona impervia nel territorio di Valleve: qui quattro uomini erano saliti a piedi dal paese e hanno segnalato di essere precipitati in un canalone. Sul posto sono arrivati due elicotteri da Bergamo e da Sondrio con il Soccorso alpino. Due di loro hanno ferite alla testa e al volto: sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale di Sondalo in condizioni non gravi. Gli altri due escursionisti sono senza ferite ma sono stati trasferiti all’ospedale di Sondrio per accertamenti. Con loro un quinto compagno di escursione, illeso.

Alle 12 un’altra valanga è caduta sempre nel territorio di Valleve e una persona al momento risulta coinvolta. Stanno intervenendo anche una squadra del Soccorso alpino di Valbondione e l’elisoccorso del 118 di Bergamo. Non si sa ancora niente sulle condizioni dell’escursionista.