Vacanze di Pasqua È tutto esaurito in alberghi e hotel affacciati sul Lario

di Daniele De Salvo

"Purtroppo questa struttura non è disponibile nelle date indicate". Cercare una stanza libera è inutile, nemmeno tramite i tour operator e i siti di prenotazione: su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e sulle montagne di Lecco e della Valsassina è una Pasqua da tutto esaurito. E negli alberghi e negli hotel dove ci sono ancora i pochi posti liberi contanti, i prezzi sono proibitivi per molti. Nei posti più lussuosi nelle località più rinomate, per una suite o una camera deluxe vista lago si arriva a superare i 1.500 euro a notte. Anche B&B, agriturismi, appartamenti e case vacanze in affitto sono sold out nella maggior parte dei casi. "Qui a Varenna le strutture ricettive sono tutte aperte ed è praticamente impossibile trovare un post libero", conferma Severino Beri, presidente di Federalberghi lecchese, che è direttore del Grand hotel Royal Victoria e di Villa Cipressi di Varenna, la piccola perla del Lario. "È così praticamente ovunque sul lago", spiega. Si preannuncia una stagione primaverile meglio di quella del 2019 dei record. È’ merito soprattutto degli stranieri che sono tornati ad affollare il Lario. Il 70% dei turisti che per lo spring break soggiornano a Lecco e provincia arriva dall’estero, specialmente dagli Stati Uniti e dal Nord Europa. Non mancano tuttavia gli italiani, sebbene preferiscano gite toccata e fuga. Pure le attrazioni turistiche sono da tutto esaurito: Villa Monastero e il suo giardino botanico solo nel primo settimana di aprile sono stati visitati da 1.800 persone, più del doppio dei 700 dell’anno scorso. Tutti in fila anche all’Orrido di Bellano. E fioccano già le prenotazioni per tutta estate e anche per il mese di settembre: il Royal Victoria e Villa Cipressi ad esempio proprio per settembre sono prenotati al 90% della capienza. Ha riaperto i battenti giusto in tempo per Pasqua pure l’hotel Promessi Sposi di Malgrate. Il quattro stelle era chiuso da tre anni e mezzo. È stato completamente rinnovato: 69 stanze, 35 posti auto interni, ristorazione e cucina d’eccellenza, area wellness, terrazza, palestra e sala meeting attrezzata. Occhio però al traffico: si preanuincia un week end di Pasqua da bollino nero.