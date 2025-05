Atalanta, un anno fa l’Europa League: una statua allo stadio per celebrare la magica notte di Dublino

Bergamo, 22 maggio 2025 – Un anno fa l’Atalanta saliva sul trono d’Europa conquistando l’Europa League, battendo il Bayer Leverkusen per 3-0, con la tripletta di Ademola Lookman, nella finalissima di Dublino.

Un anno fa il cielo d’Irlanda si tingeva di nerazzurro per una notte. Un anno dopo Bergamo si prepara a celebrare il primo anniversario del trionfo europeo, seppur posticipato di qualche giorno, con una grande festa domenica sera al Gewiss Stadium in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Parma, festeggiando anche il terzo posto e la quinta qualificazione in Champions.

Bergamo, l'entusiasmo dei tifosi atalantini davanti al maxischermo (De Pascale)

La festa

La Curva Nord (ma da questa stagione le curva a Bergamo sono due, anche la Sud ha i suoi gruppi organizzati di tifosi) sta organizzando tre spettacolari coreografie per le sue curve e la tribuna Rinascimento. Sempre domenica verrà poi avviata la raccolta fondi popolare per finanziare la realizzazione di una statua colossale celebrativa del trionfo di Dublino, alta tre metri, di marmo, che verrà collocata all’esterno dello stadio, in un punto di grande affluenza e grande passaggio, per ricordare per sempre questa prima vittoria internazionale della Dea.