Urta un palo dell’illuminazione. Cade elicottero, illesi i due piloti

Tragedia sfiorata ieri mattina a Carona, in alta Val Brembana, dove un elicottero è precipitato durante una manovra di atterraggio. Il velivolo, a cinque metri di altezza, ha urtato un palo dell’illuminazione con le pale ed è caduto al suolo. Per fortuna il pilota e il copilota, di 23 e 31 anni, sono rimasti illesi e sono usciti dalla fusoliera solo con lievi contusioni, anche se molto provati e sotto choc. Sono stati ricoverati per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco in codice giallo.

L’elicottero era impegnato nel trasporto di reti paramassi ed era in fase di atterraggio nella piazzola di via Carona bassa. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e sul posto sono accorsi un’ambulanza con l’automedica, i carabinieri di Zogno, personale di Ats Bergamo e tecnici del Comune.

"La zona dove è avvenuto l’incidente è di una ditta che sta effettuando lavori di consolidamento di un versante interessato dalla caduta di massi – spiega il sindaco Aldo Ruffini –. Una pala del velivolo, urtando il traliccio, si è spezzata, ma fortunatamente non ha tranciato i cavi dell’elettricità. Interverremo al più presto per sistemare il palo abbattuto".

"È andata bene, l’incidente poteva avere conseguenze drammatiche" sottolineano alcuni operai, al lavoro per posizionare le reti paramassi.

