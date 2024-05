Urta il guard-rail e si ribalta. Muore automobilista di 44 anni

Vettura esce dalla carreggiata e si ribalta in un campo laterale all’autostrada, il conducente perde la vita. Rovinoso e drammatico incidente, alle 18.20 di ieri, a Livraga, nel Lodigiano. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guardamiglio e Lodi, intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità, una vettura si è ribaltata più volte fuori dalla carreggiata, dopo aver urtato il guardrail e fatto uno sbalzo di circa 10 metri. Un colpo fatale che, purtroppo, non ha lasciato scampo al malcapitato conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uomo, di 44 anni, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, ha purtroppo perso la vita.

L’incidente è avvenuto lungo l’Autostrada del Sole Milano-Napoli, in direzione Bologna, al chilometro 31. Sarebbe stato un incidente autonomo. L’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e l’automedica. Con i soccorritori c’erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Era stato allertato, inoltre, l’elisoccorso, ma poi il mezzo è rientrato. L’uomo che ha perso la vita risiedeva nel Milanese. Dopo lo scontro è intervenuta anche la società autostrade per ripulire la carreggiata da eventuali detriti. Intanto, tramite i canali ufficiali, sono stati segnalati incolonnamenti tra Lodi e Casalpusterlengo.

Paola Arensi