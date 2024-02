Urgnano: morta nel sonno a 17 anni Camilla Ceresoli

Urgnano, 26 febbraio 2024 – Urgnano e la Bassa Bergamasca piangono Camilla Ceresoli. La giovane, studentessa di 17 anni e appassionata di pallavolo, è morta nel sonno, stroncata molto probabilmente da un malore che se l’è portata via nella notte fra sabato e domenica senza che lei nemmeno se ne accorgesse.

La tragedia

A scoprire il decesso – si legge su Prima Treviglio – è stata mamma Francesca, che verso il mezzogiorno di domenica si è recata in camera della figlia per svegliarla, non avendola ancora vista uscire dalla sua stanza. La ragazza aveva trascorso la serata con il fidanzato e aveva fatto rientro a casa verso le 23.30 di sabato. Era andata subito a dormire. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

La madre, accortasi che la figlia non respirava, ha subito chiamato i soccorsi. Nella casa di famiglia è arrivata l’ambulanza con il medico, al quale, però, non è rimasto altro che constatare il decesso della giovane.

Chi era

Camilla era una ragazza piena di vita e con molte passioni. Frequentava il liceo Galilelo Galilei a Caravaggio, a pochi chilometri da casa. Giocava a pallavolo, nel Volley Spirano. Era impegnata in parrocchia: aveva fatto l’animatrice ai centri estivi. Aveva tanti amici, anche loro annichiliti dalla tragedia.

Camilla lascia mamma Francesca e papà Massimo, dirigente del club di calcio locale Asd Oratorio Urganese Calcio (domenica mattina era fuori casa per seguire una partita di una delle squadre giovanili).

ll ricordo

Camilla aveva frequentato le scuole medie dai salesiani a Treviglio. Un ambiente al quale era rimasta molto legata. Sul profilo dell’istituto è apparso un ricordo: “La comunità salesiana e tutta la comunità educativa pastorale dei Salesiani di Treviglio si stringe attorno alla famiglia di Camilla Ceresoli, nostra ex-allieva alla scuola secondaria di primo grado, deceduta questa notte (ieri notte, ndr)”.

Numerosi i commenti sotto il post, per esprimere condoglianze e sostegno alla famiglia. Camilla è stata ricordata anche dall’Asd Oratorio Urgnanese.

I funerali

I funerali si terranno domani, martedì 27 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Urgnano, con inizio alle 14.30. Familiari e amici si muoveranno in corteo a piedi, partendo dall'abitazione di via delle Azalee. Questa sera, sempre in parrocchiale, è in programma una veglia di preghiera.