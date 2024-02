Urania, il momento della verità. Oggi c’è Nardò. Villa: "Sono forti? E noi proviamo a batterli"

L’anticipo della seconda giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West vede scendere in campo Wegreenit Urania Milano e HDL Nardò, per quello che si preannuncia come uno scontro diretto ricco di emozioni e determinante per le ambizioni di entrambe le squadre. La partita, in programma alle ore 20.30 presso il PalaLido Allianz Cloud di Milano, sarà arbitrata da Dionisi, Bertuccioli e D’Amato.

Urania Milano, attualmente posizionata a metà classifica nel Girone Verde con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 11 sconfitte, si trova a pari merito con Ferraroni Juvi Cremona e cerca di distanziarsi per migliorare la propria posizione. L’allenatore Davide Villa sottolinea l’importanza della sfida contro Nardò: "Ci aspetta una sfida importante, contro una squadra tosta e pericolosa. Nardò ha una coppia di stranieri forte ed imprevedibile, in cui unisce talento e produzione offensiva. Efficace anche il gruppo degli italiani con Iannuzzi che garantisce grande esperienza ed affidabilità. Da parte nostra dovremo giocare con grande concentrazione, voglia ed entusiasmo per trovare la prima vittoria della seconda fase". A.L.M.