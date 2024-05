Bergamo, aule e posti letto nelle ex caserme Montelungo e Colleoni: l’Università si allarga

Bergamo – L’Università degli Studi di Bergamo rafforza la propria presenza nel centro di Bergamo. Si è infatti sbloccato l’iter per la riqualificazione e il restauro delle ex caserme cittadine Montelungo-Colleoni e si entra così finalmente nella fase esecutiva della ristrutturazione dei due grandi edifici dismessi. L’obiettivo è trasformare i due immobili in studentati universitari con oltre 450 posti disponibili. Nelle scorse ore è arrivata l’approvazione da parte della segreteria tecnica e del Collegio di vigilanza dell’Accordo di programma: è stata quindi recepita la proposta pervenuta lo scorso 11 marzo da parte della società Redo Sgr. L’approvazione arriva al termine di una lunga fase di interlocuzione con la Redo Sgr da parte dei due azionisti del fondo immobiliare che svilupperà l’operazione, ovvero il Comune di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti, e con gli altri sottoscrittori dell’accordo, l’Università e Regione Lombardia. Nella proposta di Redo Sgr è prevista una novità importante: la disponibilità della fondazione Cariplo a co-investire 5 milioni di euro di capitale aggiuntivo, affiancando il Comune di Bergamo e cassa Depositi e Prestiti in un partenariato dedicato all’impatto sociale dell’iniziativa.

La destinazione a residenza universitaria nella Montelungo e delle aule didattiche rimangono invariate. Si definisce invece una diversa collocazione dello studentato privato della Colleoni, mantenendone la superficie prevista, seppur rimodulandone la posizione all’interno del comparto, e destinandolo ad ospitare 170 posti-letto, che si andranno ad aggiungere ai 282 già previsti nella Montelungo.

Una dotazione di oltre 450 posti letto che andranno a dare risposta alle numerose richieste di alloggi da parte dei molti studenti fuori sede che frequentano i corsi dell’ateneo cittadino. Una volta ristrutturata, l’ex caserma Montelungo sarà acquisita dall’Università di Bergamo, insieme alle nuove aule didattiche, mentre l’ex caserma Colleoni rimarrà di proprietà privata. "Sono soddisfatto per il raggiungimento del nuovo accordo integrativo - sottolinea il rettore Sergio Cavalieri -. Si tratta di un importante passo avanti in una complessa e vitale operazione immobiliare, urbanistica e strategica per il futuro della città".