Un’altra spaccata. Ma i ladri scappano

Giovedì notte il maxi furto da un milione di euro ad Antegnate, a poche ore distanza altra spaccata ancora con un furgone-ariete, anche se, questa volta, di dimensioni più modeste. I fatti risalgono alla sera di mercoledì. Alle 21.50 circa era giunta al 112 una segnalazione di allarme per furto in atto presso una ditta di cosmetici della zona di Comun Nuovo. Poco prima, infatti, utilizzando un furgone come ariete, i ladri avevano sfondato il cancello d’ingresso della ditta e avevano rubato diversi scatoloni pieni di prodotti cosmetici, dandosi poi alla fuga a bordo dello stesso furgone. Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Dalmine, andata sul posto, ha intercettato il furgone in fuga. Ne è nato un breve inseguimento al termine del quale i malviventi, giunti nelle campagne di Lallio, hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga.