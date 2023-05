Un orso bruno si aggira sulle Prealpi bergamasche. Forse viene dalla Valcamonica

Sovere (Bergamo) – C’è un orso bruno che da domenica si aggira nel territorio della Bergamasca in "fase di esplorazione". A Solto Collina, località Cerete, è stato intravisto domenica notte, mentre quella successiva a Sovere, località Sellere. La conferma dalle due fototrappole di cacciatori che hanno immortalato in un video e in uno scatto fotografico il passaggio del plantigrado.

L'orso nel fermo immagine dal video delle fototrappole piazzate nei boschi

Dopo aver raccolto le segnalazioni e acquisito i file originali prodotti dalle fototrappole posizionate nel bosco da cacciatori, gli agenti della Polizia Provinciale hanno effettuato i sopralluoghi nei punti degli avvistamenti, al fine di verificare e validare l’attendibilità delle comunicazioni e ricercare riscontri indiretti utili all’identificazione del singolo soggetto (impronte e tracce) o del materiale biologico (escrementi o peli). La vicinanza tra le due località induce a ritenere che si tratti, con ogni probabilità, dello stesso esemplare. Il duplice avvistamento rappresenta la normale dinamica della popolazione di orso bruno presente sull’arco alpino e originata dalla popolazione di orsi del Trentino.

Nella fattispecie, dalle informazioni a disposizione del gruppo referenti territoriali per la gestione dei grandi predatori (orso bruno e lupo) gestito da Regione Lombardia, era nota la presenza di alcuni esemplari nella media Valle Camonica: è del tutto plausibile che uno di questi si sia spinto più a sud fino a raggiungere la fascia prealpina bergamasca. Allo stesso modo si può ipotizzare che l’esemplare rientri nella fascia alpina a latitudini più abituali alle sue caratteristiche con la possibilità di insediarsi nelle nostre vallate alpine.