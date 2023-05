Un orso è stato avvistato nei boschi tra Sovere, Pianico e Solto Collina

Bergamo – Una fototrappola piazzata da cacciatori ha ripreso il passaggio di un orso nei boschi delle zone montane a nord del lago d'Iseo, tra Sovere, Pianico e Solto Collina. Il filmato risale al 21 maggio, verso le 5 del mattino: è stato inviato alla Provincia di Bergamo, che sta svolgendo le verifiche del caso.

Si tratterebbe di un giovane esemplare maschio, che i tecnici definiscono "in dispersione” dal Trentino-Alto Adige, attraverso la Valle Camonica: comportamento frequente tra i giovani maschi che nei primi anni di vita tendono a esplorare ambienti distanti anche centinaia di chilometri dal luogo in cui sono nati, a differenza delle femmine che invece tendono a stabilirsi poco distante dal punto di nascita. Non è la prima volta che orsi passano sulle montagne bergamasche per poi tornare, in genere, in Trentino. La presenza di esemplari era stata segnalata anche nel 2017 e nel 2008. Gli orsi in generale non sono aggressivi e tendono a evitare l'uomo, allontanandosi prima che si verifichi un incontro.

Ma intanto è già allarme in queste zone. Il sindaco di Riva di Solto, Maurizio Esti, ha pubblicato il video affermando che gli animali sono due e chiedendo ai cittadini di fare molta attenzione a spostarsi nei boschi. “Attenzione, ci sono due orsi che da sopra Sovere si sono sposati sopra Esmate” ha scritto il primo cittadino.