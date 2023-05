Un nuovo mezzo per la Croce rossa in memoria del “gigante buono“

Un nuovo mezzo per la Croce Rossa di Bergamo in memoria di Elio Carminati, il poliziotto, scomparso il 10 gennaio dell’anno scorso a 62 anni a causa di un male incurabile, che per anni è stato una colonna della Squadra Mobile del capoluogo orobico e che negli anni ‘80 e ‘90 era diventato un’istituzione allo stadio, sempre in prima fila in servizio all’ordine pubblico, rispettato pure dagli ultrà bergamaschi: alto quasi 2 metri, per oltre cento chili di peso, il "gigante buono", come era stato soprannominato, aveva conquistato i tifosi dell’Atalanta per la sua empatia e sensibilità anche nei momenti di tensione.

Una volta andato in pensione, il 27 marzo del 2013, Carminati era diventato uno dei più apprezzati volontari della Croce Rossa, alla quale dedicava un parte importante del suo tempo. L’annuncio della consegna del nuovo mezzo è stato dato dal consigliere comunale del Patto per Bergamo, Simone Paganoni, grande amico di Carminati, che fa parte del club "Gli amici di Elio" e che l’anno scorso aveva lanciato la raccolta fondi in memoria del poliziotto scomparso a gennaio 2022.

"Sono lieto di annunciare - sottolinea Paganoni - che siamo giunti al termine della raccolta fondi per donare un mezzo alla Croce Rossa di Bergamo in memoria di Elio Carminati". La cerimonia, aperta a tutti, è in programma sabato alle 11, nella sede dell’ente in via della Croce Rossa. La cerimonia - spiega Paganoni - prevede la proiezione di un breve filmato, la consegna dell’assegno e gli interventi di Maurizio Bonomi, presidente Cri; Carmen Pugliese, per anni Pm della Procura e grande amica di Carminati; Fabiano Girolamo, ex questore; Sergio Gandi, vicesindaco; Alessandra Gallone, amica di Elio e consigliera ministro per l’Università; Luigi Fiamingo, persona rianimata e salvata da Carminati; e Stefania Capo e Paola Carminati, moglie e figlia del poliziotto scomparso. Michele Andreucci