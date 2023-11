Un milione per eliminare la discarica

La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede un finanziamento di un milione per l’eliminazione dei rifiuti e delle scorie industriali accumulatisi per oltre trent’anni nella località Calameto a Breno. La delibera è stata presentata al sindaco di Breno, Alessandro Panteghini, dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione durante un sopralluogo vicino a un pilone del cavalcavia della superstrada, oggetto degli interventi di bonifica. Maione ha sottolineato l’impegno della Regione Lombardia nel risolvere i problemi ambientali, specialmente nelle zone periferiche. Ha dichiarato: "È qui dove vogliamo far sentire di più la presenza delle istituzioni. In questi primi mesi di mandato abbiamo dato un’accelerata importante alle questioni territoriali. L’intervento al Calameto era atteso da decenni. Era giunto il momento di intervenire. Questa discarica abusiva era presente dagli anni ‘90 ed è costituita da rifiuti speciali derivanti presumibilmente dall’industria fusoria e metallurgica". L’intervento finanziato dalla Regione prevede la rimozione di 4 cumuli di rifiuti abbandonati tra i piloni di un tratto sopraelevato della statale 42 del Tonale e della Mendola. La zona è stata oggetto di vari interventi col Comune di Breno che ha posto teli e uno strato di terreno a copertura dei cumuli e ha recintato l’area per impedire l’accesso. Secondo le indagini ARPA nel 2022, i 4 cumuli sono classificati come pericolosi. Considerata l’impossibilità di individuare i responsabili dell’abbandono e il potenziale rischio per la salute pubblica, il Comune interverrà per rimuovere e smaltire i rifiuti, verificare lo stato del suolo e attuare la protezione finale dell’area, previa esecuzione delle indagini ambientali preliminari.