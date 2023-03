Un mese di eventi L’hub tra i negozi

La sede può sembrare insolita. Ma a pensarci bene quale posto intercetta un pubblico più ampio e trasversale di un centro commerciale? E trasversali sono anche le opportunità gratuite all’Afolmet Red Point, lo spazio dedicato a lavoro e formazione di Afol Metropolitana all’interno del “Porte di Milano” a Cesano Boscone, nell’hinterland del capoluogo (Rione Goloso, primo piano). In un unico punto si concentrano le occasioni di lavoro in Europa, le strategie per trovare il lavoro giusto, le candidature per il sociale. Anche a marzo il calendario è fitto. All’Afolmet Red Point, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, si trovano le informazioni per orientarsi nel mondo del lavoro e partecipare ai tanti eventi organizzati ogni mese. Domani, dalle 10 alle 16.30, c’è la sesta edizione di “Seize the Summer with EURES 2023“, la fiera virtuale dedicata al turismo, ospitalità e ristorazione dei Paesi del Sud Mediterraneo promossa dalla rete Eures. Sarà possibile ascoltare le presentazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei Paesi di destinazione e farsi raccontare dallo staff di Eures Milano le ricerche aperte in Europa. Martedì 14, dalle ore 14.30, si tiene un workshop dedicato ai giovani sull’orientamento per scoprire i loro punti di forza, come comunicarli al meglio e renderli efficaci nella ricerca del lavoro. Uno spazio sarà dedicato anche alle tecniche per scrivere un curriculum vitae e affrontare un colloquio di selezione. Giovedì 16, dalle 14 alle 16, è in agenda il recruiting della cooperativa sociale Koinè. Sarà possibile candidarsi alle ricerche aperte per le posizioni di assistente sociale, educatore nidi e domiciliari ed educatore ambientale.

Per informazioni è possibile recarsi all’Afolmet Red Point oppure scrivere a [email protected]

Luca Balzarotti