Grave incidente alla Sei Giorni di Enduro: pilota belga ricoverato con fratture multiple e perforazione polmonare

Bergamo – Durante la terza giornata del mondiale Sei Giorni di Enduro due piloti sono rimasti feriti mentre erano impegnati nelle prove speciali delle valli bergamasche. I due incidenti sono avvenuto nella mattinata di martedì 26 agosto.

Il più grave ha coinvolto un pilota belga di 43 anni, caduto in località Porchera ad Albino durante una prova speciale. L'impatto è stato devastante: oltre ai traumi multipli, l'uomo ha riportato la perforazione di un polmone, una lesione che può rivelarsi fatale se non trattata tempestivamente. I soccorsi del 118, allertati poco prima di mezzogiorno, hanno dovuto stabilizzare il pilota sul posto prima di caricarlo sull'elicottero diretto al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni rimangono critiche.

La stessa mattinata aveva già visto un altro incidente significativo: un pilota francese era finito in ospedale con fratture multiple alla spalla, all'omero e alla caviglia dopo una caduta su un semisalto. Trasportato in ambulanza dalla Croce Verde in codice giallo, ha comunque evitato il peggio. Nonostante gli eventi, la gara è stata sospesa solo per alcuni minuti prima di riprendere regolarmente.