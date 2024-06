Un furgoncino a misura di disabili

Un’azienda legata al territorio bergamasco, con cui mantiene vivo il rapporto grazie all’impegno nel sociale, a favore dei malati e dei disabili. La testimonianza più recente di questa volontà della famiglia Piantoni, nativa della Val di Scalve, titolare del Gruppo Gap (servizi per le acciaierie, con sedi a Brescia e Sovere e un centro di ricerca a Pontenure, in provincia di Piacenza), è il dono di un moderno e attrezzato Citroen Berlingo per il trasporto dei portatori di handicap e dei malati alla Croce rossa di Vilminore di Scalve, il centro urbano che ospita i più importanti servizi per tutta la valle. Il mezzo è in grado di trasportare fino a quattro persone, oltre all’autista, una carrozzella, una bombola d’ossigeno e tutto quello che serve per il primo soccorso. "È un mezzo di concezione modernissima con un baricentro basso in funzione di un migliore comfort per i disabili che riescono ad affrontare il viaggio fino alla struttura sanitaria senza problemi – spiega Roberto Arnoldi, volontario referente per la Croce rossa di Vilminore –. Abbiamo chiesto alla famiglia Piantoni un aiuto per l’acquisto, ma con grande sensibilità la signore Elena Guidi Piantoni e il figlio Eligio, presidente e Ceo della società, hanno scelto di sostenerne totalmente la spesa".

"Mio marito – ricorda Elena Guidi Piantoni – ha dato molto alla sua terra anche per sostenere lo sport giovanile. E mio figlio eligio condivide con me gli stessi valori". La stessa associazione di volontariato per l’assistenza sanitaria fu istituita a Vilminore nel 1995, grazie alla donazione di un primo mezzo di trasporto sanitario ad opera di Bortolo Piantoni, fondatore del Gruppo Gap, e del figlio Gianni, in onore dell’altro figlio, Aldo, morto tragicamente in seguito a un incidente sul lavoro. M.A.