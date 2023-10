Uccide una nutria con un bastone : "Denunciato dalla Lav"

Sta girando il video di un uomo che uccide a bastonate una nutria al mercato di Orzinuovi. è accaduto sabato scorso, sotto gli occhi di decine di persone, rimaste allibite e spaventate da quanto accaduto. "Si è trattato di un atto crudele ed efferato. La nutria non rappresentava una minaccia per nessuno, probabilmente era solo alla disperata ricerca di una via di fuga - dichiara Massimo Vitturi, responsabile Lav area Animali Selvatici - per questo motivo abbiamo deciso di denunciare il responsabile di un vero e proprio atto di deliberato animalicidio sanzionato dal Codice penale". "Le nutrie sono perseguitate da decenni perché accusate di creare danni agli argini, per questo le Regioni, come la stessa Lombardia, hanno attivato dei "piani di controllo" che però devono essere eseguiti da personale appositamente formato".